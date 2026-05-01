Neffiès

CAFE DES PARENTS: GRANDIR SANS ETIQUETTE

Impasse du Couvent Neffiès Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Pourquoi un enfant s’interdit-il certaines activités, jeux?

Bien souvent ce sont des barrières invisibles et des idées reçues, les stéréotypes qui influencent les rêves. Venez découvrir comment les déconstruire !

Intervention animé par une Frédérique Deullens

.

Impasse du Couvent Neffiès 34320 Hérault Occitanie +33 6 47 91 97 81 royaumeactivites@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CAFE DES PARENTS: GRANDIR SANS ETIQUETTE

Why does a child refrain from certain activities and games?

It’s often invisible barriers and stereotypes that influence dreams. Come and find out how to deconstruct them!

Moderated by Frédérique Deullens

L’événement CAFE DES PARENTS: GRANDIR SANS ETIQUETTE Neffiès a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 OT AVANT-MONTS