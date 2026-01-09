Café des parents Maison de l’enfance Grenade-sur-l’Adour

Café des parents

Maison de l’enfance 270 Avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour Landes

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

3ème café parents du Pays Grenadois

un temps pour échanger, se rencontrer, s’informer, partager ses expériences autour de la parentalité et construire un projet commun en toute convivialité !

Les parents peuvent venir avec les enfants, une salle de jeux et parcours de motricité sera à disposition. .

Maison de l’enfance 270 Avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 16 39 rpe@cc-paysgrenadois.fr

