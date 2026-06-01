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Café des parents Grenade-sur-l’Adour

Café des parents Grenade-sur-l’Adour

Café des parents Grenade-sur-l’Adour vendredi 19 juin 2026.

Adresse : 270, avenue de Villeneuve

Ville : 40270 Grenade-sur-l'Adour

Département : Landes

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Grenade-sur-l’Adour

Café des parents

270, avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Café des parents un moment rien que pour vous !
́ ́ ? Rejoignez-nous lors de notre prochain Café des Parents !
Un temps convivial pour
́ vos astuces et expériences
entre parents du territoire
’ et construire des projets ensemble

Lieu Maison de l’Enfance | 270, avenue de Villeneuve à Grenade-sur-l’Adour
Gratuit Ouvert à tous les parents (bébés et enfants bienvenus des activités leurs seront proposées !)
Petit + un repas partagé est organisé à chaque rencontre.   .

270, avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 16 39  rpe@cc-paysgrenadois.fr

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English : Café des parents

L’événement Café des parents Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade

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