Café des parents Grenade-sur-l’Adour
Café des parents Grenade-sur-l’Adour vendredi 19 juin 2026.
Grenade-sur-l’Adour
Café des parents
270, avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Café des parents un moment rien que pour vous !
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Un temps convivial pour
́ vos astuces et expériences
entre parents du territoire
’ et construire des projets ensemble
Lieu Maison de l’Enfance | 270, avenue de Villeneuve à Grenade-sur-l’Adour
Gratuit Ouvert à tous les parents (bébés et enfants bienvenus des activités leurs seront proposées !)
Petit + un repas partagé est organisé à chaque rencontre. .
270, avenue de Villeneuve Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 16 39 rpe@cc-paysgrenadois.fr
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English : Café des parents
L’événement Café des parents Grenade-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Grenade
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