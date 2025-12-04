Café des parents Jalousie et rivalités dans la famille

Espace de Vie Sociale Saint-Just-Malmont Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 18:30:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Café des parents sur la thématique Jalousie et rivalités dans la famille.

.

Espace de Vie Sociale Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36

English :

Café des parents on the theme of jealousy and rivalry in the family.

German :

Elterncafé zum Thema Eifersucht und Rivalitäten in der Familie.

Italiano :

Caffè per genitori sul tema della gelosia e della rivalità in famiglia.

Espanol :

Café de padres sobre el tema de los celos y la rivalidad en la familia.

L’événement Café des parents Jalousie et rivalités dans la famille Saint-Just-Malmont a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Loire Semène