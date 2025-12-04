Café des parents Jalousie et rivalités dans la famille Saint-Just-Malmont
Café des parents Jalousie et rivalités dans la famille Saint-Just-Malmont jeudi 4 décembre 2025.
Café des parents Jalousie et rivalités dans la famille
Espace de Vie Sociale Saint-Just-Malmont Haute-Loire
Début : 2025-12-04 18:30:00
fin : 2025-12-04 20:00:00
2025-12-04
Café des parents sur la thématique Jalousie et rivalités dans la famille.
Espace de Vie Sociale Saint-Just-Malmont 43240 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 25 36
English :
Café des parents on the theme of jealousy and rivalry in the family.
German :
Elterncafé zum Thema Eifersucht und Rivalitäten in der Familie.
Italiano :
Caffè per genitori sul tema della gelosia e della rivalità in famiglia.
Espanol :
Café de padres sobre el tema de los celos y la rivalidad en la familia.
