Café des parents : la fratrie en questions Médiathèque de Pavie Pavie

Café des parents : la fratrie en questions Médiathèque de Pavie Pavie samedi 4 octobre 2025.

Café des parents : la fratrie en questions Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Pavie Gers

Gratuit pour tous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T11:30:00

Nous organisons un café des parents en partenariat avec une association locale, qui s’inscrit dans un programme d’accompagnement à la parentalité subventionné par la CAF32. Ce jour-là nous proposons un café des parents sur le thème de la fratrie : galères ou grands bonheurs, venez partager avec nous votre expérience, vos astuces ! Et surtout partager avec d’autres parents !

Médiathèque de Pavie 22 Rue d’Etigny, 32550 Pavie Pavie 32550 Gers Occitanie 0562058134 La médiathèque de Pavie propose un programme d’accompagnement à la parentalité, subventionné par la CAF32, nous proposons ce jour-là un café des parents centré sur la thématique des fratries. Venez échanger avec nous sur ce thème-là, partager vos astuces et vos galères pourquoi pas les grands bonheurs !

Nous organisons un café des parents en partenariat avec une association locale, qui s’inscrit dans un programme d’accompagnement à la parentalité subventionné par la CAF32. Ce jour-là nous proposons…

médiathèque de Pavie