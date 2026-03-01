CAFÉ DES PARENTS LA FRATRIE Mazères-sur-Salat
CAFÉ DES PARENTS LA FRATRIE Mazères-sur-Salat vendredi 27 mars 2026.
CAFÉ DES PARENTS LA FRATRIE
SALLE DE L’ALAE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne
Début : 2026-03-27 17:00:00
fin : 2026-03-27 18:30:00
2026-03-27
Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !
Café des parents La fratrie
Un temps d’échange entre parents autour des relations entre frères et sœurs.
Ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur la CC 3CGS.
Accueil des enfants possible sur place. .
SALLE DE L’ALAE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
English :
March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!
