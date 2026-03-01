CAFÉ DES PARENTS LA FRATRIE Mazères-sur-Salat

CAFÉ DES PARENTS LA FRATRIE

SALLE DE L’ALAE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Début : 2026-03-27 17:00:00

fin : 2026-03-27 18:30:00

2026-03-27

Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !

Café des parents La fratrie

Un temps d’échange entre parents autour des relations entre frères et sœurs.

Ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur la CC 3CGS.

Accueil des enfants possible sur place. .

SALLE DE L’ALAE, ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!

