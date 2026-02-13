Café des parents ! Le Babylab s’invite au Quai des Savoirs, Quai des Savoirs – Toulouse, Toulouse

Café des parents ! Le Babylab s’invite au Quai des Savoirs Mercredi 25 février, 16h00 Quai des Savoirs – Toulouse Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre

Comment les enfants de 1 à 6 ans interagissent avec les robots sociaux ?

Le café des parents est un moment convivial pour discuter avec Julie Cayron, doctorante en psychologie et membre du Babylab.

Elle vous dévoilera les coulisses de la recherche avec les tout-petits à Toulouse et présentera ses travaux de thèse sur la relation entre les enfants et les robots. Pour enrichir son travail, elle prévoit de vous accueillir les week-ends des vacances d’hiver au Quai des Savoirs pour de petites expériences à faire en famille avec le robot NAO, en associant le jeu et les sciences participatives.

Cette rencontre est l’occasion idéale pour poser toutes vos questions et pourquoi pas vous inscrire en famille pour participer à son étude !

Intervenante : Julie Cayron, doctorante en psychologie du développement (CLLE) à l’université Toulouse Jean Jaurès

En collaboration avec le Babylab et le laboratoire CLLE de l’université Jean Jaurès à Toulouse.

Envie de faire participer votre enfant à l’atelier Babylab ? C’est possible du 21 février au 8 mars au Quai des Savoirs :

25 février de 16h à 17h

+ d'infos :

gratuit, entrée libre

public : familles et chercheurs

lieu : Café Euclide au Quai des Savoirs

Quai des Savoirs – Toulouse Allée Matilda, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 05 67 73 84 86 https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/ Dédié à la culture scientifique, technique et industrielle, le Quai des Savoirs propose des espaces d'exposition, d'expérimentation et de découvertes pour tous les âges. Métro : ligne B – station Carmes ou Palais de Justice. Tramway : lignes T1 et T2 – arrêt Palais de Justice. Bus : Linéo 9 – arrêt Grand Rond

