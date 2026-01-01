Café des parents

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 17:15:00

fin : 2026-02-10 18:45:00

Date(s) :

2026-01-13 2026-02-10 2026-03-10 2026-04-07 2026-05-12 2026-06-09

Un moment d’échange et d’écoute entre parents pour prendre un temps pour soi.Familles

La famille dans tous ses états ! Venez rencontrer d’autres parents lors de ce café-échange, où l’on parle sans complexe et en toute simplicité de la famille, les enfants, la parentalité.

Un moment convivial, d’échange et d’écoute entre parents pour prendre un temps pour soi, parfois un peu de recul et partager ses expériences avec d’autres en toute sécurité, dans la bienveillance et le respect de ce que chacun traverse. Co-animé avec Virginie Millin, psychologue spécialisée dans l’accompagnement des familles et de la gestion des émotions et Morgan Grall, référente famille au Centre Social. 5 .

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 famille@cslb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment of exchange and listening between parents to take some time for yourself.

L’événement Café des parents Le Blanc a été mis à jour le 2025-12-17 par Destination Brenne