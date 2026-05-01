Roquefort-sur-Garonne

CAFÉ DES PARENTS LES EMOTIONS

ÉCOLE MATERNELLE Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 10:30:00

Date(s) :

2026-05-20

Venez rencontrer d’autres parents et échanger sur vos défis quotidiens !

Ouvert aux parents des enfants scolarisés au RPI Boussens-Roquefort .

ÉCOLE MATERNELLE Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 42 01 72 33 levastemonde@outlook.com

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English :

Come and meet other parents and discuss your daily challenges!

L’événement CAFÉ DES PARENTS LES EMOTIONS Roquefort-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE