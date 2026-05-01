CAFÉ DES PARENTS LES EMOTIONS Roquefort-sur-Garonne
CAFÉ DES PARENTS LES EMOTIONS Roquefort-sur-Garonne mercredi 20 mai 2026.
Roquefort-sur-Garonne
CAFÉ DES PARENTS LES EMOTIONS
ÉCOLE MATERNELLE Roquefort-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 09:00:00
fin : 2026-05-20 10:30:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez rencontrer d’autres parents et échanger sur vos défis quotidiens !
Ouvert aux parents des enfants scolarisés au RPI Boussens-Roquefort .
ÉCOLE MATERNELLE Roquefort-sur-Garonne 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 6 42 01 72 33 levastemonde@outlook.com
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English :
Come and meet other parents and discuss your daily challenges!
L’événement CAFÉ DES PARENTS LES EMOTIONS Roquefort-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE