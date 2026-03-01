CAFÉ DES PARENTS LES ÉMOTIONS Saleich

CAFÉ DES PARENTS LES ÉMOTIONS

ESPACE DE VIE SOCIALE LE QUÉSAKO Saleich Haute-Garonne

Début : 2026-03-13 17:00:00

fin : 2026-03-13 18:30:00

2026-03-13

Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !

Café des parents Les émotions.

Un temps d’échange convivial autour des émotions des enfants.

Ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur la CC 3CGS. .

ESPACE DE VIE SOCIALE LE QUÉSAKO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com

English :

March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!

