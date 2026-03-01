CAFÉ DES PARENTS LES ÉMOTIONS Saleich
CAFÉ DES PARENTS LES ÉMOTIONS Saleich vendredi 13 mars 2026.
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-03-13 18:30:00
2026-03-13
Mars s’anime avec les rendez-vous de l’Association Le Vaste Monde !
Café des parents Les émotions.
Un temps d’échange convivial autour des émotions des enfants.
Ouvert à tous les parents d’enfants scolarisés sur la CC 3CGS. .
ESPACE DE VIE SOCIALE LE QUÉSAKO Saleich 31260 Haute-Garonne Occitanie levastemonde@outlook.com
March comes alive with events organized by the Association Le Vaste Monde!
