Café des parents Maison de quartier du Breil Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 09:00 – 10:30

Gratuit : oui Gratuit, sans inscription Adulte, En famille

Un jeudi par mois, retrouvez-vous entre parents et avec un professionnel de l’enfance pour discuter de question de parentalité.

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100

02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr