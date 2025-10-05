Café des parents Maison de quartier du Breil Nantes

Café des parents Maison de quartier du Breil

Café des parents Maison de quartier du Breil Nantes jeudi 11 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-11 09:00 – 10:30
Gratuit : oui Gratuit, sans inscription Adulte, En famille 

Un jeudi par mois, retrouvez-vous entre parents et avec un professionnel de l’enfance pour discuter de question de parentalité.

Maison de quartier du Breil Breil – Barberie Nantes 44100
02 40 76 08 54 http://www.accoord.fr/les-centres/ouest/breil-malville breil@accoord.fr