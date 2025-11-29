Café des parents : Nos enfants face aux écrans Bibliothèque Maurice Genevoix Paris

Café des parents : Nos enfants face aux écrans Bibliothèque Maurice Genevoix Paris samedi 29 novembre 2025.

Les écrans, qui sont désormais omniprésents dans nos vies, peuvent être à l’origine de tensions voire de conflits dans les familles. Quel cadre poser pour permettre une utilisation raisonnable des écrans et limiter les conflits ? Comment sensibiliser son enfant aux dangers possibles ? Quelles activités alternatives lui proposer ?

Venez échanger avec d’autres parents et découvrir des outils pour communiquer et accompagner votre enfant autour des écrans et mieux vivre le numérique en famille.

Café animé par Genoveva DESPLAS, accompagnante parentale. Cette rencontre est proposée par École des Parents et des Éducateurs d’Île de France dans le cadre des Parents parisiens.

Atelier à destination des parents d’enfants en maternelle ou en élémentaire.



Places limitées, Inscriptions sur place auprès des

bibliothécaires, par téléphone au 01 46 07 35 05 ou par mail à

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr

Venez profiter d’un moment convivial pour échanger entre parents (avec l’éclairage d’un intervenant expert) , briser la solitude et permettre l’entraide entre parents, prévenir les situations de crise et de ruptures dans les relations

et découvrir les actions parentalité, les lieux et le réseau de professionnels.

Le samedi 29 novembre 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Maurice Genevoix 19 rue Tristan Tzara 75018 Paris

+33146073505 bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/ https://www.facebook.com/BibliothequeMauriceGenevoix/