Café des parents

43 allée des mots Rignac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

Café des Parents Grandir en équilibre, comprendre pour mieux accompagner. A 20h à la Médiathèque du Pays Rignacois.

Venez échanger à la Médiathèque du Pays Rignacois avec Alexandra Borie, éducatrice de jeunes enfants sur le thème Grandir en équilibre, comprendre pour mieux accompagner. Entrée ouverte à tous. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Café des Parents Growing up in balance, understanding for better support. At 8pm at the Médiathèque du Pays Rignacois.

L’événement Café des parents Rignac a été mis à jour le 2026-02-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)