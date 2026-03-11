Café des parents Rignac
Café des parents Rignac mardi 17 mars 2026.
Café des parents
43 allée des mots Rignac Aveyron
Café des Parents Grandir en équilibre, comprendre pour mieux accompagner. A 20h à la Médiathèque du Pays Rignacois.
Venez échanger à la Médiathèque du Pays Rignacois avec Alexandra Borie, éducatrice de jeunes enfants sur le thème Grandir en équilibre, comprendre pour mieux accompagner. Entrée ouverte à tous. .
43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr
English :
Café des Parents Growing up in balance, understanding for better support. At 8pm at the Médiathèque du Pays Rignacois.
