Café des parents Association Equilibre Royan

Café des parents

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Pendant que vos enfants participent à leur atelier, profitez d’un moment pour vous détendre, échanger et partager avec d’autres parents dans un espace convivial.

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr

English :

While your children are taking part in their workshop, take a moment to relax, chat and share with other parents in a friendly setting.

German :

Während Ihre Kinder an ihrem Workshop teilnehmen, nutzen Sie einen Moment, um sich zu entspannen und sich in einem gemütlichen Raum mit anderen Eltern auszutauschen und zu vernetzen.

Italiano :

Mentre i vostri figli partecipano al laboratorio, prendetevi un momento per rilassarvi, chiacchierare e condividere con altri genitori in un ambiente amichevole.

Espanol :

Mientras sus hijos participan en su taller, tómese un momento para relajarse, charlar y compartir con otros padres en un ambiente agradable.

