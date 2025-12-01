Café des parents Association Equilibre Royan
Café des parents Association Equilibre Royan mercredi 10 décembre 2025.
Café des parents
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Pendant que vos enfants participent à leur atelier, profitez d’un moment pour vous détendre, échanger et partager avec d’autres parents dans un espace convivial.
.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
While your children are taking part in their workshop, take a moment to relax, chat and share with other parents in a friendly setting.
German :
Während Ihre Kinder an ihrem Workshop teilnehmen, nutzen Sie einen Moment, um sich zu entspannen und sich in einem gemütlichen Raum mit anderen Eltern auszutauschen und zu vernetzen.
Italiano :
Mentre i vostri figli partecipano al laboratorio, prendetevi un momento per rilassarvi, chiacchierare e condividere con altri genitori in un ambiente amichevole.
Espanol :
Mientras sus hijos participan en su taller, tómese un momento para relajarse, charlar y compartir con otros padres en un ambiente agradable.
L’événement Café des parents Royan a été mis à jour le 2025-11-04 par Mairie de Royan