Café des parents « Tous pareils : quand l’enfant est confronté à la différence » – Mois de la petite enfance Médiathèque James Baldwin Paris samedi 21 février 2026.
Un moment de partage d’expérience avec un·e professionnel·le du lieu d’accueil parents/enfants du Clap Passage des tout-petits. Un spécialiste des tout-petits, de la petite enfance et temps d’échange convivial entre parents et familles, autour du thème de la différence.
Un coin lecture enfant sera installé dans la salle pour que les accompagnant·es puissent participer au café des parents.
Un café des parents pour échanger autour des différences.
Le samedi 21 février 2026
de 16h00 à 17h30
gratuit
Gratuit, sur inscription
Public adultes.
Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/
