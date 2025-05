Café des parents – Café Cantine Villeneuve-sur-Lot, 24 mai 2025 16:30, Villeneuve-sur-Lot.

Lot-et-Garonne

Café des parents Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Début : 2025-05-24 16:30:00

fin : 2025-05-24 18:30:00

2025-05-24

On vous propose un temps d’échange entre parents sur des problématiques que vous rencontrez.

Un atelier est prévu en parallèle pour vos enfants.

Réservation obligatoire.

Café Cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Café des parents

We offer you a time for parents to discuss the issues you’re facing.

A parallel workshop is planned for your children.

Reservations required.

German : Café des parents

Wir bieten Ihnen eine Zeit des Austauschs zwischen Eltern über Probleme, denen Sie begegnen.

Parallel dazu findet ein Workshop für Ihre Kinder statt.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Italiano :

Vi offriamo un momento di discussione per i genitori sui problemi che state affrontando.

Ci sarà anche un laboratorio per i vostri bambini.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Café des parents

Les ofrecemos un tiempo para que los padres discutan los problemas a los que se enfrentan.

También habrá un taller para sus hijos.

Es necesario reservar.

L’événement Café des parents Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-05-19 par OT Villeneuve Vallée du Lot