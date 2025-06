Café des parents – Rue de la Renaissance Villeneuve-sur-Lot 17 juin 2025 17:30

Lot-et-Garonne

Café des parents Rue de la Renaissance Aire de jeux, Parc François Miterrand Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-17 17:30:00

fin : 2025-06-17 18:30:00

Date(s) :

2025-06-17

Venez échanger entre parents sur les problématiques que vous rencontrez.

Rencontre en extérieur, suivie d’un pique-nique partagé.

Un animateur est prévu pour vos enfants.

Sur réservation.

Venez échanger entre parents sur les problématiques que vous rencontrez.

Rencontre en extérieur, suivie d’un pique-nique partagé.

Un animateur est prévu pour vos enfants.

Sur réservation. .

Rue de la Renaissance Aire de jeux, Parc François Miterrand

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Café des parents

Come and talk to other parents about the issues you’re facing.

Outdoor meeting, followed by a shared picnic.

A facilitator will be on hand for your children.

Reservations required.

German : Café des parents

Tauschen Sie sich unter Eltern über die Probleme aus, denen Sie begegnen.

Treffen im Freien, gefolgt von einem gemeinsamen Picknick.

Für Ihre Kinder ist ein Animateur vorgesehen.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Venite a parlare con altri genitori dei problemi che state affrontando.

Un incontro all’aperto, seguito da un picnic condiviso.

Un facilitatore sarà a disposizione dei bambini.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Café des parents

Ven a hablar con otros padres sobre los problemas a los que te enfrentas.

Una reunión al aire libre, seguida de un picnic compartido.

Un animador estará a disposición de sus hijos.

Es necesario reservar.

L’événement Café des parents Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Villeneuve Vallée du Lot