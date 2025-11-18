Café des parents Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Café des parents

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Un temps d’échange entre parents sur des problématiques que vous rencontrez. Un atelier est prévu en parallèle pour vos enfants.

Réservation obligatoire.

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Café des parents

A time for parents to talk about the issues you’re facing. A parallel workshop is planned for your children.

Reservations required.

German : Café des parents

Eine Zeit des Austauschs zwischen Eltern über Probleme, denen Sie begegnen. Parallel dazu findet ein Workshop für Ihre Kinder statt.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Un momento di confronto per i genitori sui problemi che state affrontando. Ci sarà anche un laboratorio per i vostri bambini.

È necessaria la prenotazione.

Espanol : Café des parents

Un momento para que los padres hablen de los problemas a los que se enfrentan. También habrá un taller para sus hijos.

Es necesario reservar.

