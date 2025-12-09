Café des parents Café Cantine Villeneuve-sur-Lot

Café des parents

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Venez échanger entre parents sur des problématiques que vous rencontrez. Un atelier est prévu pour vos enfants en parallèle.

Réservation obligatoire.

Venez échanger entre parents sur des problématiques que vous rencontrez. Un atelier est prévu pour vos enfants en parallèle.

Réservation obligatoire. .

Café Cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English :

Come and talk to other parents about the issues you’re facing. A workshop is planned for your children at the same time.

Reservations required.

L’événement Café des parents Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Villeneuve Vallée du Lot