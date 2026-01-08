Café des parents Café cantine Villeneuve-sur-Lot
Café des parents Café cantine Villeneuve-sur-Lot mardi 20 janvier 2026.
Café des parents
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Venez échanger entre parents sur des problématiques que vous rencontrez. Un atelier est prévu en parallèle pour vos enfants.
Réservation obligatoire.
Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30
English : Café des parents
Come and talk to other parents about the issues you’re facing. A parallel workshop is planned for your children.
Reservations required.
L’événement Café des parents Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot