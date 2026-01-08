Café des parents Café cantine Villeneuve-sur-Lot

Café des parents

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Venez échanger entre parents sur des problématiques que vous rencontrez. Un atelier est prévu en parallèle pour vos enfants.

Réservation obligatoire.

Venez échanger entre parents sur des problématiques que vous rencontrez. Un atelier est prévu en parallèle pour vos enfants.

Réservation obligatoire. .

Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des parents

Come and talk to other parents about the issues you’re facing. A parallel workshop is planned for your children.

Reservations required.

L’événement Café des parents Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot