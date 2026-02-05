Café des profondeurs Sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient

Café des profondeurs

Sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-03-07 2026-03-08 2026-05-23 2026-05-24 2026-11-07 2026-11-08

Le sous-marin Flore & son musée vous accueille pour passer une matinée atypique et partager un café avec un ancien sous-marinier ☕

Au travers de ce café insolite, plongez dans un univers singulier et étonnant, celui de l’époque des missions…

Le café des profondeurs comprend

– une visite à bord du sous-marin Flore

– une rencontre avec un ancien sous-marinier

– la dégustation de boissons chaudes et viennoiseries à bord du sous-marin Flore

​Rendez-vous à l’accueil du sous-marin Flore 15 minutes avant le début du café des profondeurs

– Réservation en ligne – .

Sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 65 52 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Café des profondeurs Lorient a été mis à jour le 2026-02-05 par ADT 56