Café des profondeurs Sous-marin Flore-S645 & son musée Lorient

Café des profondeurs
Sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient Morbihan
Début : 2026-03-07 09:00:00
fin : 2026-11-08
2026-03-07 2026-03-08 2026-05-23 2026-05-24 2026-11-07 2026-11-08
Le sous-marin Flore & son musée vous accueille pour passer une matinée atypique et partager un café avec un ancien sous-marinier ☕
Au travers de ce café insolite, plongez dans un univers singulier et étonnant, celui de l’époque des missions…
Le café des profondeurs comprend
– une visite à bord du sous-marin Flore
– une rencontre avec un ancien sous-marinier
– la dégustation de boissons chaudes et viennoiseries à bord du sous-marin Flore
Rendez-vous à l’accueil du sous-marin Flore 15 minutes avant le début du café des profondeurs
Sous-marin Flore-S645 & son musée Rue du Lieutenant de Vaisseau Bourely Lorient 56100 Morbihan Bretagne +33 2 97 65 52 87
