Café des sciences: spécial fête de la science Bibliothèque municipale Biéville-Beuville
Café des sciences: spécial fête de la science Bibliothèque municipale Biéville-Beuville samedi 4 octobre 2025.
Café des sciences: spécial fête de la science
Bibliothèque municipale 1 Rue Saint-Saëns Biéville-Beuville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez échanger avec Manon Dugué (enseignante-chercheuse au CETAPS) sur le développement de l’intelligence émotionnelle.
Gratuit Réservation conseillée Public adulte.
Venez échanger avec Manon Dugué (enseignante-chercheuse au CETAPS) sur le développement de l’intelligence émotionnelle.
Gratuit Réservation conseillée Public adulte. .
Bibliothèque municipale 1 Rue Saint-Saëns Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 9 62 14 86 38 bibliotheque@bieville-beuville.fr
English : Café des sciences: spécial fête de la science
Come and talk to Manon Dugué (teacher-researcher at CETAPS) about developing emotional intelligence.
Free admission ? Reservations recommended ? Adult public.
German : Café des sciences: spécial fête de la science
Tauschen Sie sich mit Manon Dugué (Lehrerin und Forscherin am CETAPS) über die Entwicklung der emotionalen Intelligenz aus.
Ist der Eintritt frei ? Reservierung empfohlen ? Öffentliches Erwachsenenpublikum.
Italiano :
Venite a parlare con Manon Dugué (insegnante-ricercatrice del CETAPS) sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva.
Ingresso libero? È consigliata la prenotazione? Per gli adulti.
Espanol :
Venga a hablar con Manon Dugué (profesora-investigadora del CETAPS) sobre el desarrollo de la inteligencia emocional.
Entrada gratuita ? Se recomienda reservar ? Para los adultos.
L’événement Café des sciences: spécial fête de la science Biéville-Beuville a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Caen la Mer