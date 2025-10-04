Café des sciences: spécial fête de la science Bibliothèque municipale Biéville-Beuville

Bibliothèque municipale 1 Rue Saint-Saëns Biéville-Beuville Calvados

Venez échanger avec Manon Dugué (enseignante-chercheuse au CETAPS) sur le développement de l’intelligence émotionnelle.

Gratuit Réservation conseillée Public adulte.

Bibliothèque municipale 1 Rue Saint-Saëns Biéville-Beuville 14112 Calvados Normandie +33 9 62 14 86 38 bibliotheque@bieville-beuville.fr

English : Café des sciences: spécial fête de la science

Come and talk to Manon Dugué (teacher-researcher at CETAPS) about developing emotional intelligence.

Free admission ? Reservations recommended ? Adult public.

German : Café des sciences: spécial fête de la science

Tauschen Sie sich mit Manon Dugué (Lehrerin und Forscherin am CETAPS) über die Entwicklung der emotionalen Intelligenz aus.

Ist der Eintritt frei ? Reservierung empfohlen ? Öffentliches Erwachsenenpublikum.

Italiano :

Venite a parlare con Manon Dugué (insegnante-ricercatrice del CETAPS) sullo sviluppo dell’intelligenza emotiva.

Ingresso libero? È consigliata la prenotazione? Per gli adulti.

Espanol :

Venga a hablar con Manon Dugué (profesora-investigadora del CETAPS) sobre el desarrollo de la inteligencia emocional.

Entrada gratuita ? Se recomienda reservar ? Para los adultos.

