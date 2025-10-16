Café des séniors Copie De Chic et de Broc Neuvic
Café des séniors Copie De Chic et de Broc Neuvic jeudi 16 octobre 2025.
Café des séniors Copie
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16
fin : 2025-10-16
Date(s) :
2025-10-16
Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.
Thème animé par un pharmacien la vaccination, entre avancée médicale et défiance culturelle.
16h-18h, café De Chic et de Broc
Entrée libre
Cassiopea 05 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr www.cassiopea.fr
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr
English : Café des séniors Copie
An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee.
A pharmacist will lead the discussion: vaccination, between medical progress and cultural mistrust.
4pm-6pm, café De Chic et de Broc
Free admission
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
German : Café des séniors Copie
Ein Treffen, um sich auszutauschen, zu teilen und sich bei einer Tasse Kaffee zu informieren.
Thema unter der Leitung eines Apothekers: Impfungen zwischen medizinischem Fortschritt und kulturellem Misstrauen.
16:00-18:00 Uhr, Café De Chic et de Broc
Freier Eintritt
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
Italiano :
Un luogo dove chiacchierare, condividere idee e saperne di più davanti a una tazza di caffè.
Ospitato da un farmacista: la vaccinazione, tra progresso medico e diffidenza culturale.
16.00-18.00, caffè De Chic et de Broc
Ingresso libero
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
Espanol : Café des séniors Copie
Un lugar para charlar, compartir ideas y saber más tomando un café.
Presentado por un farmacéutico: la vacunación, entre el progreso médico y la desconfianza cultural.
16.00-18.00 h, café De Chic et de Broc
Entrada gratuita
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
L’événement Café des séniors Copie Neuvic a été mis à jour le 2025-10-08 par Vallée de l’Isle en Périgord