Café des séniors Copie De Chic et de Broc Neuvic

Café des séniors Copie De Chic et de Broc Neuvic jeudi 16 octobre 2025.

Café des séniors Copie

De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.

Thème animé par un pharmacien la vaccination, entre avancée médicale et défiance culturelle.

16h-18h, café De Chic et de Broc

Entrée libre

Cassiopea 05 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr www.cassiopea.fr

De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr

English : Café des séniors Copie

An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee.

A pharmacist will lead the discussion: vaccination, between medical progress and cultural mistrust.

4pm-6pm, café De Chic et de Broc

Free admission

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

German : Café des séniors Copie

Ein Treffen, um sich auszutauschen, zu teilen und sich bei einer Tasse Kaffee zu informieren.

Thema unter der Leitung eines Apothekers: Impfungen zwischen medizinischem Fortschritt und kulturellem Misstrauen.

16:00-18:00 Uhr, Café De Chic et de Broc

Freier Eintritt

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

Italiano :

Un luogo dove chiacchierare, condividere idee e saperne di più davanti a una tazza di caffè.

Ospitato da un farmacista: la vaccinazione, tra progresso medico e diffidenza culturale.

16.00-18.00, caffè De Chic et de Broc

Ingresso libero

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

Espanol : Café des séniors Copie

Un lugar para charlar, compartir ideas y saber más tomando un café.

Presentado por un farmacéutico: la vacunación, entre el progreso médico y la desconfianza cultural.

16.00-18.00 h, café De Chic et de Broc

Entrada gratuita

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

L’événement Café des séniors Copie Neuvic a été mis à jour le 2025-10-08 par Vallée de l’Isle en Périgord