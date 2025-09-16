Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil

Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil mardi 16 septembre 2025.

Café des seniors

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil Dordogne

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

2025-09-16

En partenariat avec la mairie d’Excideuil, nous vous invitons à nous retrouver tous les 3es mardis de chaque mois pour échanger, partager et vous informer sur des sujets actuels autour d’une boisson.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique est proposée, pour favoriser les échanges entre participants.

Le Café des seniors est animé par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc… .

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

English : Café des seniors

Daily life in Ancient Egypt, led by the Kemet association

A new theme for each meeting, to encourage discussion.

Moderated by a Cassiopea member, accompanied by a psychologist, sophrologist, occupational therapist, jurist, dietician, etc., depending on the theme of the month

German : Café des seniors

Das Alltagsleben im Alten Ägypten, moderiert von der Kemet Association

Bei jedem Treffen wird ein neues Thema behandelt, um den Austausch zu fördern.

Die Moderation wird von einer Cassiopea-Mitarbeiterin übernommen, die je nach Thema des Monats von einem Psychologen, Sophrologen, Ergotherapeuten, Juristen, Ernährungsberater usw. begleitet wird

Italiano :

Vita quotidiana nell’Antico Egitto, a cura dell’associazione Kemet

Ogni incontro è incentrato su un nuovo tema, per favorire la discussione.

Condotto da un facilitatore di Cassiopea, accompagnato da uno psicologo, un terapista del rilassamento, un terapista occupazionale, un avvocato, un dietologo, ecc. a seconda del tema del mese

Espanol : Café des seniors

La vida cotidiana en el Antiguo Egipto, a cargo de la asociación Kemet

Cada reunión se centra en un tema nuevo, para fomentar el debate.

Dirigido por un animador de Cassiopea, acompañado por un psicólogo, un terapeuta de relajación, un terapeuta ocupacional, un abogado, un dietista, etc., en función del tema del mes

