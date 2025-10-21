Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil
Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil mardi 21 octobre 2025.
Café des seniors
Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21
fin : 2025-10-21
Date(s) :
2025-10-21
Initiation à la calligraphie.
A chaque rencontre, une nouvelle thématique, pour favoriser les échanges.
Animation par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc…
Initiation à la calligraphie.
En partenariat avec la mairie d’Excideuil, nous vous invitons à nous retrouver tous les 3es mardis de chaque mois pour échanger, partager et vous informer sur des sujets actuels autour d’une boisson.
A chaque rencontre, une nouvelle thématique est proposée, pour favoriser les échanges entre participants.
Le Café des seniors est animé par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc… .
Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40
English : Café des seniors
Introduction to calligraphy.
A new theme for each meeting, to encourage discussion.
Facilitated by a Cassiopea member, accompanied by a psychologist, sophrologist, occupational therapist, jurist, dietician, etc., depending on the theme of the month
German : Café des seniors
Einführung in die Kalligraphie.
Jedes Treffen steht unter einem neuen Thema, um den Austausch zu fördern.
Die Moderation wird von einer Cassiopea-Mitarbeiterin übernommen, die je nach Thema des Monats von einem Psychologen, Sophrologen, Ergotherapeuten, Juristen, Ernährungsberater usw. begleitet wird
Italiano :
Introduzione alla calligrafia.
Ogni incontro è incentrato su un nuovo tema, per favorire la discussione.
Condotto da un facilitatore di Cassiopea, accompagnato da uno psicologo, un terapista del rilassamento, un terapista occupazionale, un avvocato, un dietologo, ecc. a seconda del tema del mese
Espanol : Café des seniors
Introducción a la caligrafía.
Cada reunión se centra en un tema nuevo, para fomentar el debate.
Dirigido por un animador de Cassiopea, acompañado por un psicólogo, un terapeuta de relajación, un terapeuta ocupacional, un abogado, un dietista, etc., en función del tema del mes
L’événement Café des seniors Excideuil a été mis à jour le 2025-08-25 par Isle-Auvézère