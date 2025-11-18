Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil

Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil mardi 18 novembre 2025.

Café des seniors

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

La Yogathérapie quézako ? Animé par Elanse.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique, pour favoriser les échanges.

Animation par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc…

La Yogathérapie quézako ? Animé par Elanse.

En partenariat avec la mairie d’Excideuil, nous vous invitons à nous retrouver tous les 3es mardis de chaque mois pour échanger, partager et vous informer sur des sujets actuels autour d’une boisson.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique est proposée, pour favoriser les échanges entre participants.

Le Café des seniors est animé par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc… .

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

English : Café des seniors

Yogatherapy: what’s it all about? Hosted by Elanse.

A new theme for each meeting, to encourage discussion.

Led by a Cassiopea facilitator, accompanied by a psychologist, sophrologist, occupational therapist, jurist, dietician, etc., depending on the theme of the month

German : Café des seniors

Yogatherapie: quézako? Moderiert von Elanse.

Jedes Treffen steht unter einem neuen Thema, um den Austausch zu fördern.

Die Moderation übernimmt eine Referentin von Cassiopea, die je nach Thema des Monats von einem Psychologen, Sophrologen, Ergotherapeuten, Juristen, Ernährungsberater usw. begleitet wird

Italiano :

Yogaterapia: cos’è? Condotto da Elanse.

Un nuovo tema per ogni incontro, per favorire la discussione.

Condotto da un facilitatore di Cassiopea, accompagnato da uno psicologo, un terapista del rilassamento, un terapista occupazionale, un avvocato, un dietologo, ecc. a seconda del tema del mese

Espanol : Café des seniors

Yogaterapia: ¿qué es? A cargo de Elanse.

Un tema nuevo para cada reunión, para fomentar el debate.

Dirigido por un animador de Cassiopea, acompañado por un psicólogo, un terapeuta de relajación, un terapeuta ocupacional, un abogado, un dietista, etc., en función del tema del mes

L’événement Café des seniors Excideuil a été mis à jour le 2025-08-25 par Isle-Auvézère