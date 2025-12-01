Café des seniors Café Gaillard Gourmand Excideuil

Café des seniors

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil Dordogne

A chaque rencontre, une nouvelle thématique, pour favoriser les échanges.

Les plantes s’invitent au café des seniors. Animé par une herboriste.

En partenariat avec la mairie d’Excideuil, nous vous invitons à nous retrouver tous les 3es mardis de chaque mois pour échanger, partager et vous informer sur des sujets actuels autour d’une boisson.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique est proposée, pour favoriser les échanges entre participants.

Le Café des seniors est animé par une intervenante de Cassiopea accompagnée selon la thématique du mois d’un psychologue, sophrologue, ergothérapeute, juriste, diététicien, etc… .

Café Gaillard Gourmand 13 rue Jean Jaurès Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

English : Café des seniors

Plants take center stage at the Café des Seniors. Hosted by an herbalist

A new theme for each meeting, to encourage discussion.

Moderated by a Cassiopea member, accompanied by a psychologist, sophrologist, occupational therapist, jurist, dietician, etc., depending on the theme of the month

German : Café des seniors

Pflanzen laden sich in das Seniorencafé ein. Von einer Kräuterkundigen geleitet

Bei jedem Treffen ein neues Thema, um den Austausch zu fördern.

Die Moderation wird von einer Mitarbeiterin von Cassiopea übernommen, die je nach Thema des Monats von einem Psychologen, Sophrologen, Ergotherapeuten, Juristen, Ernährungsberater usw. begleitet wird

Italiano :

Le piante sono protagoniste al Café des Seniors. Ospitato da un’erborista

Un nuovo tema per ogni incontro, per favorire la discussione.

Condotto da un relatore di Cassiopea, accompagnato da uno psicologo, un terapista del rilassamento, un terapista occupazionale, un avvocato, un dietologo, ecc. a seconda del tema del mese

Espanol : Café des seniors

Las plantas, protagonistas en el Café des Seniors. Organizado por un herborista

Un tema nuevo para cada reunión, para fomentar el debate.

Animado por un conferenciante de Cassiopea, acompañado por un psicólogo, un terapeuta de relajación, un terapeuta ocupacional, un abogado, un dietista, etc., en función del tema del mes

