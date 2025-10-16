Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic
Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic jeudi 16 octobre 2025.
Café des séniors
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic Dordogne
Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.
Thème animé par un pharmacien la vaccination, entre avancée médicale et défiance culturelle.
16h-18h, café De Chic et de Broc
Entrée libre
Cassiopea 05 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr www.cassiopea.fr
De Chic et de Broc 2 Place Eugène Leroy Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr
English : Café des séniors
An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee.
A pharmacist will talk about vaccination: between medical progress and cultural mistrust.
4pm-6pm, café De Chic et de Broc
Free admission
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
German : Café des séniors
Ein Treffen, um sich auszutauschen, zu teilen und sich bei einer Tasse Kaffee zu informieren.
Thema unter der Leitung eines Apothekers: Impfungen zwischen medizinischem Fortschritt und kulturellem Misstrauen.
16:00-18:00 Uhr, Café De Chic et de Broc
Freier Eintritt
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
Italiano :
Un luogo dove chiacchierare, condividere idee e saperne di più davanti a una tazza di caffè.
Ospitato da un farmacista: la vaccinazione, tra progresso medico e diffidenza culturale.
16.00-18.00, caffè De Chic et de Broc
Ingresso libero
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
Espanol : Café des séniors
Un lugar para charlar, compartir ideas y saber más tomando un café.
La vacunación: entre el progreso médico y la desconfianza cultural.
16.00-18.00 h, café De Chic et de Broc
Entrada gratuita
Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr
