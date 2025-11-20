Café des séniors De Chic et de Broc Neuvic

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café.

Thème animé par l’association Kemet la Vie quotidienne en Egypte ancienne.

16h-18h, café De Chic et de Broc
Entrée libre

Cassiopea 05 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr www.cassiopea.fr
English : Café des séniors

An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee.

Theme hosted by the Kemet association: Daily life in ancient Egypt.

4pm-6pm, café De Chic et de Broc
Free admission

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

German : Café des séniors

Ein Treffen, um sich auszutauschen, zu teilen und sich bei einer Tasse Kaffee zu informieren.

Thema unter der Leitung des Vereins Kemet: Das Alltagsleben im alten Ägypten.

16:00-18:00 Uhr, Café De Chic et de Broc
Freier Eintritt

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

Italiano :

Un luogo dove chiacchierare, condividere idee e saperne di più davanti a una tazza di caffè.

Tema ospitato dall’associazione Kemet: La vita quotidiana nell’antico Egitto.

16.00-18.00, caffè De Chic et de Broc
Ingresso libero

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

Espanol : Café des séniors

Un lugar para charlar, compartir ideas y saber más tomando un café.

Tema organizado por la asociación Kemet: La vida cotidiana en el antiguo Egipto.

16.00-18.00 h, café De Chic et de Broc
Entrada gratuita

Cassiopea 05 53 53 20 40 ? secretariat.prevention@cassiopea.fr ? www.cassiopea.fr

