Café des séniors Centre Multimédia Neuvic
Café des séniors Centre Multimédia Neuvic jeudi 26 février 2026.
Café des séniors
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
Date(s) :
2026-02-26
Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café Les Histoires de l’Art Van Gogh , animé par le conférencier Philippe Lecomte.
Entrée libre
16h-18h, centre Multimédia
Cassiopea 05 53 53 20 40
Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr
English : Café des séniors
An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee: Les Histoires de l’Art: Van Gogh , hosted by lecturer Philippe Lecomte.
Free admission
4pm-6pm, Multimedia Center
Cassiopea 05 53 53 20 40
