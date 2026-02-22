Café des séniors Centre Multimédia Neuvic

Café des séniors

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café Les Histoires de l’Art Van Gogh , animé par le conférencier Philippe Lecomte.

Entrée libre

16h-18h, centre Multimédia

Cassiopea 05 53 53 20 40

Un rendez-vous pour échanger, partager, s’informer autour d’un café Les Histoires de l’Art Van Gogh , animé par le conférencier Philippe Lecomte.

Entrée libre

16h-18h, centre Multimédia

Cassiopea 05 53 53 20 40 .

Centre Multimédia 6 rue des Frères Pouget Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40 secretariat.prevention@cassiopea.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Café des séniors

An opportunity to exchange, share and learn over a cup of coffee: Les Histoires de l’Art: Van Gogh , hosted by lecturer Philippe Lecomte.

Free admission

4pm-6pm, Multimedia Center

Cassiopea 05 53 53 20 40

L’événement Café des séniors Neuvic a été mis à jour le 2026-02-20 par Vallée de l’Isle en Périgord