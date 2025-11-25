Café des séniors Riberac Ribérac
Café des séniors Riberac Ribérac mardi 25 novembre 2025.
Café des séniors
Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25
fin : 2025-11-25
Date(s) :
2025-11-25
Café des seniors avec Cassiopea Les histoires de l’art van Gogh, animé par Philippe Lecomte
Café des seniors avec Cassiopea Les histoires de l’art van Gogh, animé par Philippe Lecomte .
Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English : Café des séniors
Café des seniors with Cassiopea: Art stories: van Gogh, moderated by Philippe Lecomte
German : Café des séniors
Seniorencafé mit Cassiopea: Geschichten aus der Kunst: van Gogh, moderiert von Philippe Lecomte
Italiano :
Café des seniors con Cassiopea: Storie d’arte: van Gogh, condotto da Philippe Lecomte
Espanol : Café des séniors
Café des seniors con Cassiopea: Historias del arte: van Gogh, dirigido por Philippe Lecomte
L’événement Café des séniors Ribérac a été mis à jour le 2025-10-21 par Val de Dronne