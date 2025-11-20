Café des séniors Riberac Ribérac

Café des séniors

Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Début : 2025-12-16

fin : 2025-12-16

Café des seniors Noel en cuisine animé par une dietecienne

Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

English :

Café des seniors Noel en cuisine hosted by a dietician

German : Café des séniors

Seniorencafé Noel en cuisine unter der Leitung einer Dietecienne

Italiano :

Café des seniors Noel en cuisine con un dietologo

Espanol : Café des séniors

Café des seniors Noel en cuisine presentado por una dietista

