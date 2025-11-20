Café des séniors Riberac Ribérac
Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Café des seniors Noel en cuisine animé par une dietecienne
Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
English :
Café des seniors Noel en cuisine hosted by a dietician
German : Café des séniors
Seniorencafé Noel en cuisine unter der Leitung einer Dietecienne
Italiano :
Café des seniors Noel en cuisine con un dietologo
Espanol : Café des séniors
Café des seniors Noel en cuisine presentado por una dietista
