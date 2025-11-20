Café des séniors Riberac Ribérac

Café des séniors Riberac Ribérac mardi 16 décembre 2025.

Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Café des seniors Noel en cuisine animé par une dietecienne
Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

English :

Café des seniors Noel en cuisine hosted by a dietician

German :

Seniorencafé Noel en cuisine unter der Leitung einer Dietecienne

Italiano :

Café des seniors Noel en cuisine con un dietologo

Espanol :

Café des seniors Noel en cuisine presentado por una dietista

