Café des séniors, Riberac Ribérac

Café des séniors

Café des séniors avec Cassiopea L’éveil des sens un voyage intérieur guidé par la sophrologie (gratuit, sur réservation auprès de Cassiopea)

Riberac 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 20 40

English : Café des séniors

Café des séniors with Cassiopea L’éveil des sens un voyage intérieur guidé par la sophrologie (free of charge, by reservation with Cassiopea)

