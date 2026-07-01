Café des Sonorines, La Maison du Parc, Sainte-Honorine-la-Guillaume

Informations pratiques

Café des Sonorines Vendredi 10 juillet, 19h00 La Maison du Parc Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-10T19:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:30:00+02:00

La Maison du Parc Impasse du Parc, Sainte-Honorine-la Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie

Le café des Sonorines et ouvert pour un moment convivial à partir de 19h.