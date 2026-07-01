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AGENDA · Sainte-Honorine-la-Guillaume

Café des Sonorines, La Maison du Parc, Sainte-Honorine-la-Guillaume

dimanche 26 juillet 2026 · La Maison du Parc · Sainte-Honorine-la-Guillaume

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
La Maison du Parc
Adresse
Impasse du Parc, Sainte-Honorine-la Guillaume
Ville
61210 Sainte-Honorine-la-Guillaume
Département
Orne

Café des Sonorines Dimanche 26 juillet, 19h00 La Maison du Parc Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00

La Maison du Parc Impasse du Parc, Sainte-Honorine-la Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie
Le café des Sonorines et ouvert pour un moment convivial à partir de 19h.

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