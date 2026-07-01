AGENDA · Sainte-Honorine-la-Guillaume
Café des Sonorines, La Maison du Parc, Sainte-Honorine-la-Guillaume
dimanche 26 juillet 2026 · La Maison du Parc · Sainte-Honorine-la-Guillaume
Informations pratiques
Café des Sonorines Dimanche 26 juillet, 19h00 La Maison du Parc Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
Fin : 2026-07-26T19:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:30:00+02:00
La Maison du Parc Impasse du Parc, Sainte-Honorine-la Guillaume Sainte-Honorine-la-Guillaume 61210 Orne Normandie
Le café des Sonorines et ouvert pour un moment convivial à partir de 19h.
À voir aussi à Sainte-Honorine-la-Guillaume (Orne)
- Comédie musicale Le chant des possibles, sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume 3 juillet 2026
- Comédie musicale Le chant des possibles, sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume 4 juillet 2026
- Comédie musicale Le chant des possibles, sainte honorine la guillaume, Sainte-Honorine-la-Guillaume 5 juillet 2026
- Café des Sonorines, La Maison du Parc, Sainte-Honorine-la-Guillaume 10 juillet 2026