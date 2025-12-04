Café des transitions – Rencontre autour de l’axe « Stratégie et gouvernance » Campus santé de Villejean Rennes Jeudi 4 décembre, 13h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Autour d’un café, une rencontre avec les pilotes de l’axe 1 « Stratégie et gouvernances » du plan de transition. Un moment convivial pour poser vos questions et échanger librement.

Eric Hitti, Vice-président du Conseil d’administration, en charge de la transition écologique pour un développement soutenable, présente les actions de l’axe 1, « Stratégie et gouvernance » du plan de transition écologique et sociale de l’université. La présentation sera suivie d’un échange libre sur la portée des actions de cet axe.

Campus de Villejean – Bâtiment 15 – Salle 310

Dans la limite des places disponibles – [Réserver](https://evento.renater.fr/survey/cafes-transitions-718aq0l4)

Cette rencontre fait partie d’une série d’ateliers-rencontres ouverts à tous pour que les membres de la communauté universitaire puissent s’approprier le plan de transition écologique et sociale de l’Université de Rennes. Ces ateliers sont proposés pour partager, comprendre, contribuer et s’engager. C’est une première porte d’entrée vers une participation active à la transformation de notre université.

Venez contribuer à une université plus durable et inclusive.

[Consulter le site de la _Convention de l’Université en transition_](https://laconvention.univ-rennes.fr/)

[Consulter le _Plan de transition écologique et sociale_ de l’université](https://actu.univ-rennes.fr/sites/actu.univ-rennes.fr/files/medias/files/PlandeTransition-Sept2025.pdf)

Campus santé de Villejean 2 avenue du Professeur Léon Bernard, Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine