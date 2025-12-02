Café des transitions – Rencontre autour de l’axe « Vie de campus » Campus de Beaulieu Rennes Mardi 2 décembre, 08h30 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Autour d’un café, une rencontre avec les pilotes de l’axe 4 « Vie de campus » du plan de transition. Un moment convivial pour poser vos questions et échanger librement.

Béatrice Bouchet, Vice-présidente en charge du patrimoine et de la transition énergétique et écologique, présente les actions de l’axe 4, « Vie de campus » du plan de transition écologique et sociale de l’université. La présentation sera suivie d’un échange libre sur la portée des actions de cet axe.

—

Campus de Beaulieu – Salle 25 Bâtiment 09A « espace doctoral »

Dans la limite des places disponibles – [Réserver](https://evento.renater.fr/survey/cafes-transition-mfca8ix2)

—

Cette rencontre fait partie d’une série d’ateliers-rencontres ouverts à tous pour que les membres de la communauté universitaire puissent s’approprier le plan de transition écologique et sociale de l’Université de Rennes. Ces ateliers sont proposés pour partager, comprendre, contribuer et s’engager. C’est une première porte d’entrée vers une participation active à la transformation de notre université.

Venez contribuer à une université plus durable et inclusive.

—

[Consulter le site de la _Convention de l’Université en transition_](https://laconvention.univ-rennes.fr/)

[Consulter le _Plan de transition écologique et sociale_ de l’université](https://actu.univ-rennes.fr/sites/actu.univ-rennes.fr/files/medias/files/PlandeTransition-Sept2025.pdf)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-02T08:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T09:30:00.000+01:00

1

https://evento.renater.fr/survey/cafes-transition-mfca8ix2

Campus de Beaulieu 263 avenue Général Leclerc – Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35042 Ille-et-Vilaine