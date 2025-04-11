Café-Détente Médiathèque Pierre Perrault Bourbon-Lancy

Café-Détente

Médiathèque Pierre Perrault 36 Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 09:30:00

fin : 2026-04-03 11:30:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-12-12 2026-01-09 2026-02-06 2026-03-13 2026-04-03 2026-05-07 2026-06-12

La Ville de Bourbon-Lancy et sa Médiathèque Pierre Perrault vous donnent rendez-vous une fois par mois pour un Café-Détente à la Médiathèque.

Au programme détente, jeux et partage autour d’un café, tout en découvrant la Médiathèque ! .

Médiathèque Pierre Perrault 36 Rue du Sénateur Turlier Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 89 09 40

English : Café-Détente

German : Café-Détente

Italiano :

Espanol :

L’événement Café-Détente Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2025-09-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)