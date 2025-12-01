CAFÉ DEUIL CONSTELLATIONS FAMILIALES Saint-Alban-sur-Limagnole
CAFÉ DEUIL CONSTELLATIONS FAMILIALES Saint-Alban-sur-Limagnole mercredi 17 décembre 2025.
CAFÉ DEUIL CONSTELLATIONS FAMILIALES
rue de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère
Tu vis un deuil et l’approche des fêtes te semble difficile ?
Le Café Deuil Mon 1er Noël sans toi est un moment de soutien et de partage pour parler du deuil en toute bienveillance.
Le 17 décembre de 18h à 19h30
Rue de l’hôpital, Saint-Alban-sur-Limagnole
Animé par Lucie Pouget, doula de fin de vie
Infos et inscriptions 06 43 86 26 72
Participation libre
Un espace pour célébrer nos morts, libérer la parole et recréer du lien. .
rue de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01
English :
Are you bereaved and finding the approach of the festive season difficult?
The Mon 1er Noël sans toi (My 1st Christmas without you) Bereavement Café is a supportive and friendly way to talk about bereavement.
? December 17th from 6pm to 7:30pm
