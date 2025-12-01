CAFÉ DEUIL CONSTELLATIONS FAMILIALES

rue de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Tu vis un deuil et l’approche des fêtes te semble difficile ?

Le Café Deuil Mon 1er Noël sans toi est un moment de soutien et de partage pour parler du deuil en toute bienveillance.

Le 17 décembre de 18h à 19h30

Tu vis un deuil et l’approche des fêtes te semble difficile ?

Le Café Deuil Mon 1er Noël sans toi est un moment de soutien et de partage pour parler du deuil en toute bienveillance.

Le 17 décembre de 18h à 19h30

Rue de l’hôpital, Saint-Alban-sur-Limagnole

Animé par Lucie Pouget, doula de fin de vie

Infos et inscriptions 06 43 86 26 72

Participation libre

Un espace pour célébrer nos morts, libérer la parole et recréer du lien. .

rue de l’hôpital Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie +33 4 66 31 57 01

English :

Are you bereaved and finding the approach of the festive season difficult?

The Mon 1er Noël sans toi (My 1st Christmas without you) Bereavement Café is a supportive and friendly way to talk about bereavement.

? December 17th from 6pm to 7:30pm

L’événement CAFÉ DEUIL CONSTELLATIONS FAMILIALES Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2025-11-27 par 48-OT Margeride en Gévaudan