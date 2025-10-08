Café deuil La Semaine Bleue Salle jean Cocteau Bourg-de-Péage

Café deuil La Semaine Bleue

Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-10-08 17:30:00

fin : 2025-10-08 18:30:00

2025-10-08

Dans le cadre de la Semaine Bleue, l’association JALMALV vous propose un espace convivial et bienveillant ouverte à tous ceux qui souhaitent parler de leur(s) deuil(s).

Salle jean Cocteau Rue Andrevon Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 32 92 contact@mairiebdp.fr

English :

As part of Semaine Bleue (Blue Week), the JALMALV association is offering a friendly, caring space open to all those who wish to talk about their bereavement(s).

German :

Im Rahmen der Blauen Woche bietet Ihnen der Verein JALMALV einen geselligen und wohlwollenden Raum, der allen offen steht, die über ihre Trauer(n) sprechen möchten.

Italiano :

Nell’ambito della Semaine Bleue (Settimana Blu), l’associazione JALMALV offre uno spazio amichevole e accogliente aperto a chiunque voglia parlare del proprio lutto.

Espanol :

En el marco de la « Semaine Bleue » (Semana Azul), la asociación JALMALV ofrece un espacio acogedor y solidario abierto a todas las personas que deseen hablar de su(s) duelo(s).

