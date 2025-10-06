Café « deuil » Pontarlier
Café « deuil » Pontarlier lundi 6 octobre 2025.
Café « deuil »
La tisanerie Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06 18:00:00
fin : 2025-10-06
Date(s) :
2025-10-06
Organisé par la Tisanerie et Monique Pagnier.
Café-deuil animé par Monique et Chantal. Vous souffrez d’une rupture de lien (amitié, amour..) de maladie, d’accident, de perte d’autonomie, d’un passage à la retraite difficile, VENEZ en PARLER à la Tisanerie. Un moment de partage, d’écoute pour rompre votre isolement .
La tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 04 40 58 monicadoux@hotmail.com
English : Café « deuil »
German : Café « deuil »
Italiano :
Espanol :
L’événement Café « deuil » Pontarlier a été mis à jour le 2025-08-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS