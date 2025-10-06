Café « deuil » Pontarlier

Café « deuil » Pontarlier lundi 6 octobre 2025.

Café « deuil »

La tisanerie Pontarlier Doubs

Début : 2025-10-06 18:00:00

Organisé par la Tisanerie et Monique Pagnier.

Café-deuil animé par Monique et Chantal. Vous souffrez d’une rupture de lien (amitié, amour..) de maladie, d’accident, de perte d’autonomie, d’un passage à la retraite difficile, VENEZ en PARLER à la Tisanerie. Un moment de partage, d’écoute pour rompre votre isolement .

La tisanerie Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 31 04 40 58 monicadoux@hotmail.com

