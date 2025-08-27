Café d’histoire A la table de ces messieurs de Laval au 18è siècle Place de la Trémoille Laval

Amélie de Sercey-Granger, médiatrice du Patrimoine, reviendra sur les habitudes alimentaires de l’élite lavalloises du siècle des Lumières en se basant sur de nombreuses sources écrites.

Conseillé à partir de 12 ans

Un café ou un thé sera offert à chaque participant, en partenariat avec la guinguette « A la Bonheur ». .

Place de la Trémoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr

Heritage mediator Amélie de Sercey-Granger will look at the eating habits of the Laval elite during the Age of Enlightenment, based on numerous written sources.

Amélie de Sercey-Granger, Mediatorin für Kulturerbe, wird anhand zahlreicher schriftlicher Quellen auf die Essgewohnheiten der Elite von Lavalles im Jahrhundert der Aufklärung eingehen.

La mediatrice del patrimonio Amélie de Sercey-Granger analizzerà le abitudini alimentari dell’élite di Laval durante il periodo dell’Illuminismo, attingendo a una grande quantità di fonti scritte.

La mediadora del patrimonio Amélie de Sercey-Granger examinará los hábitos alimentarios de la élite de Laval durante el Siglo de las Luces, basándose en una gran cantidad de fuentes escritas.

