Café d’histoire De la table aux latrines manger et boire chez les Farcy au 17è siècle Place de la Trémoille Laval

Café d’histoire De la table aux latrines manger et boire chez les Farcy au 17è siècle

Place de la Trémoille Cour du Château Laval Mayenne

Début : 2025-07-23 13:00:00

fin : 2025-07-23 13:45:00

2025-07-23

Pauline Peter, archéologue au service archéologie et inventaire de la ville de Laval, évoquera la vie quotidienne d’une famille de l’élite locale à l’époque de louis XIV.

Conseillé à partir de 12 ans

Un café ou un thé sera offert à chaque participant, en partenariat avec la guinguette « A la Bonheur ». .

Place de la Trémoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr

English :

Pauline Peter, archaeologist with the City of Laval’s Archaeology and Inventory Department, will describe the daily life of a local elite family during the reign of Louis XIV.

German :

Pauline Peter, Archäologin in der Abteilung für Archäologie und Inventar der Stadt Laval, wird über das Alltagsleben einer Familie der lokalen Elite zur Zeit Ludwigs XIV. berichten.

Italiano :

Pauline Peter, archeologa del Dipartimento di Archeologia e Inventario della Città di Laval, parlerà della vita quotidiana di una famiglia dell’élite locale durante il regno di Luigi XIV.

Espanol :

Pauline Peter, arqueóloga del Departamento de Arqueología e Inventario de la Ciudad de Laval, hablará sobre la vida cotidiana de una familia de la élite local durante el reinado de Luis XIV.

