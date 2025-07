Café d’histoire La circulation des aliments dans l’histoire Place de la Trémoille Laval

mercredi 30 juillet 2025.

Café d’histoire La circulation des aliments dans l’histoire

Place de la Trémoille Cour du Château MANAS Laval Mayenne

Début : 2025-07-30 13:00:00

fin : 2025-07-30 13:45:00

2025-07-30

Antoinette Le Falher, directrice des musées d’art de Laval reviendra sur la circulation des aliments dans l’histoire, en s’appuyant sur l’exposition Riches de Culture.

Conseillé à partir de 12 ans

Un café ou un thé sera offert à chaque participant, en partenariat avec la guinguette « A la Bonheur ». .

Place de la Trémoille Cour du Château MANAS Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr

English :

Antoinette Le Falher, Director of the Laval Art Museums, will discuss the historical circulation of foodstuffs, based on the Riches de Culture exhibition.

German :

Antoinette Le Falher, Direktorin der Kunstmuseen von Laval, wird anhand der Ausstellung Riches de Culture auf die Verbreitung von Lebensmitteln in der Geschichte eingehen.

Italiano :

Antoinette Le Falher, direttrice dei Musei d’Arte di Laval, analizzerà la circolazione dei prodotti alimentari nel corso della storia, sulla base della mostra Riches de Culture.

Espanol :

Antoinette Le Falher, Directora de los Museos de Arte de Laval, examinará la circulación de los productos alimenticios a lo largo de la historia, a partir de la exposición Riches de Culture.

