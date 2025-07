Café d’histoire La consommation du poisson à la Renaissance Place de la Trémoille Laval

Café d’histoire La consommation du poisson à la Renaissance Place de la Trémoille Laval mercredi 16 juillet 2025.

Café d’histoire La consommation du poisson à la Renaissance

Place de la Trémoille Cour du Château Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 13:00:00

fin : 2025-07-16 13:45:00

Date(s) :

2025-07-16

Durant 45 minutes, Samuel Chollet, responsable du service archéologie et inventaire général de la Ville de Laval, reviendra sur la consommation du poisson à la Renaissance en s’appuyant notamment sur les fouilles archéologiques de la Place du 11-Novembre.

Conseillé à partir de 12 ans.

Un café ou un thé sera offert à chaque participant, en partenariat avec la guinguette « A la Bonheur » .

Place de la Trémoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr

English :

For 45 minutes, Samuel Chollet, head of Laval’s archaeology and general inventory department, will talk about fish consumption during the Renaissance, drawing on archaeological digs at Place du 11-Novembre.

German :

45 Minuten lang wird Samuel Chollet, Leiter der Abteilung Archäologie und Generalinventar der Stadt Laval, auf den Fischkonsum in der Renaissance zurückkommen und sich dabei insbesondere auf die archäologischen Ausgrabungen auf der Place du 11-Novembre stützen.

Italiano :

Per 45 minuti, Samuel Chollet, direttore del dipartimento di archeologia e inventario generale di Laval, ripercorrerà il consumo di pesce durante il Rinascimento, basandosi in particolare sugli scavi archeologici di Place du 11-Novembre.

Espanol :

Durante 45 minutos, Samuel Chollet, jefe del departamento de arqueología e inventario general de Laval, hará un repaso del consumo de pescado durante el Renacimiento, con especial referencia a las excavaciones arqueológicas de la plaza del 11 de noviembre.

L’événement Café d’histoire La consommation du poisson à la Renaissance Laval a été mis à jour le 2025-06-26 par LAVAL TOURISME