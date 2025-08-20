Café d’histoire Quand les seigneurs de Laval contrôlaient l’alimentation des habitants au Moyen Age Place de la Trémoille Laval

Café d'histoire Quand les seigneurs de Laval contrôlaient l'alimentation des habitants au Moyen Age
mercredi 20 août 2025.

Café d’histoire Quand les seigneurs de Laval contrôlaient l’alimentation des habitants au Moyen Age

Place de la Trémoille Cour du Château Laval Mayenne

Début : 2025-08-20 13:00:00

fin : 2025-08-20 13:45:00

2025-08-20

Sébastien Legros, docteur en histoire et spécialiste du Moyen Age vous partagera le fruit de cherche afin de mieux comprendre les habitudes alimentaires de ceux qui nous ont précédés sur le territoire.

Conseillé à partir de 12 ans

Un café ou un thé sera offert à chaque participant, en partenariat avec la guinguette « A la Bonheur ». .

Place de la Trémoille Cour du Château Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr

English :

Sébastien Legros, PhD in history and a specialist in the Middle Ages, will share with you the fruits of his research to better understand the eating habits of those who preceded us on the land.

German :

Sébastien Legros, Doktor der Geschichte und Spezialist für das Mittelalter, wird die Früchte seiner Forschungen mit Ihnen teilen, um die Essgewohnheiten derer besser zu verstehen, die uns in der Region vorausgegangen sind.

Italiano :

Sébastien Legros, dottore in storia e specialista del Medioevo, condividerà con voi i risultati delle sue ricerche per aiutarvi a comprendere meglio le abitudini alimentari di coloro che ci hanno preceduto.

Espanol :

Sébastien Legros, doctor en Historia y especialista en la Edad Media, compartirá con usted los resultados de sus investigaciones para ayudarle a comprender mejor los hábitos alimentarios de quienes nos precedieron.

