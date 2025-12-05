CAFE DIABETE LA SANTE PRO-ACTIVE, PARLONS-EN Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien
Médiathèque Prosper Mérimée 1 Rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Mardi 27 janvier de 15h à 17h > L’association des diabétiques des Pyrénées Orientales propose un café-diabète Le diabète, parlons-en ! .
Au programme prévention, alimentation, activité physique, diabète, partage d’expériences.
Médiathèque Prosper Mérimée 1 Rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70
English :
Tuesday January 27, 3pm to 5pm > The Pyrénées Orientales diabetic association is organizing a café-diabète: Le diabète, parlons-en!
Program: prevention, diet, physical activity, diabetes, sharing experiences.
Prior registration required.
