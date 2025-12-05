CAFE DIABETE LA SANTE PRO-ACTIVE, PARLONS-EN Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

CAFE DIABETE LA SANTE PRO-ACTIVE, PARLONS-EN

Début : 2026-01-27 15:00:00

fin : 2026-01-27 17:00:00

2026-01-27

Mardi 27 janvier de 15h à 17h > L’association des diabétiques des Pyrénées Orientales propose un café-diabète Le diabète, parlons-en ! .

Au programme prévention, alimentation, activité physique, diabète, partage d’expériences.

Médiathèque Prosper Mérimée 1 Rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

English :

Tuesday January 27, 3pm to 5pm > The Pyrénées Orientales diabetic association is organizing a café-diabète: Le diabète, parlons-en!

Program: prevention, diet, physical activity, diabetes, sharing experiences.

Prior registration required.

