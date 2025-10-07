Café discut’ « Comment se déplacer autrement » Communauté Lesneven Côtes des Légendes Lesneven

Communauté Lesneven Côtes des Légendes 12, boulevard des frères lumière Lesneven Finistère

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

Ce café-discussion sera l’occasion de découvrir et mieux comprendre les solutions de mobilité locales et leurs avantages. Serons abordés les applications et outils facilitant le covoiturage, les astuces pour bénéficier de tarifs réduits sur le train, les aides proposées par l’État ou les employeurs pour voyager en bus et train, ainsi que les possibilités de se déplacer au quotidien à pied ou à vélo sur le territoire, etc. Chacun pourra partager ses retours d’expérience, ses astuces, les avantages et les limites qu’il ou elle a rencontrés avec tel ou tel mode de transport. Car nombreux sont celles et ceux qui utilisent déjà un ou plusieurs modes de transport doux et dont les témoignages peuvent inspirer et aider les autres. .

L’événement Café discut’ « Comment se déplacer autrement » Lesneven a été mis à jour le 2025-09-19 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne