Café discut’, votre plus belle nuit de Noël Médiathèque des quatre-Moulins Brest

Café discut’, votre plus belle nuit de Noël

Médiathèque des quatre-Moulins 186 Rue Anatole France Brest Finistère

Début : 2025-12-11 14:30:00

fin : 2025-12-11 16:30:00

2025-12-11

Venez échanger sur le thème de Noël vos plus belles idées de décorations, de créations, de recettes, vos meilleurs souvenirs.

Pour adultes

Horaires de 14h30 à 16h30

Médiathèque des Quatre-Moulins

Entrée libre .

Médiathèque des quatre-Moulins 186 Rue Anatole France Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 58 60

