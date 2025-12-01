Café discut’, votre plus belle nuit de Noël Médiathèque des quatre-Moulins Brest
Début : 2025-12-11 14:30:00
fin : 2025-12-11 16:30:00
2025-12-11
Venez échanger sur le thème de Noël vos plus belles idées de décorations, de créations, de recettes, vos meilleurs souvenirs.
Informations pratiques
Pour adultes
Horaires de 14h30 à 16h30
Médiathèque des Quatre-Moulins
Entrée libre .
Médiathèque des quatre-Moulins 186 Rue Anatole France Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 58 60
