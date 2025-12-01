Café discut’, votre plus belle nuit de Noël Médiathèque des quatre-Moulins Brest

Café discut’, votre plus belle nuit de Noël Médiathèque des quatre-Moulins Brest jeudi 11 décembre 2025.

Café discut’, votre plus belle nuit de Noël

Médiathèque des quatre-Moulins 186 Rue Anatole France Brest Finistère

Début : 2025-12-11 14:30:00
fin : 2025-12-11 16:30:00

2025-12-11

Venez échanger sur le thème de Noël vos plus belles idées de décorations, de créations, de recettes, vos meilleurs souvenirs.

Informations pratiques
Pour adultes
Horaires de 14h30 à 16h30
Médiathèque des Quatre-Moulins
Entrée libre   .

