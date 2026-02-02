CAFÉ DU LIVRE

65 rue Maryse Bastié Loupian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Le café du livre est un rendez-vous convivial un mercredi tous les deux mois, pour échanger sur vos lectures, partager vos coups de cœur, découvrir de nouveaux romans.

Le café du livre est un rendez-vous convivial un mercredi tous les deux mois, pour échanger sur vos lectures, partager vos coups de cœur, découvrir de nouveaux romans.Le principe est de présenter un livre de votre choix autour d’un café.Participation pour simplement écouter ou présenter un livre que vous n’avez pas apprécié est aussi possible.Vous aimez lire, rencontrer d’autres lecteurs, n’hésitez pas à nous rejoindre avec un résumé du livre choisi qu’il soit une acquisition personnelle ou emprunté à la médiathèque. .

65 rue Maryse Bastié Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The café du livre is a friendly get-together held every two months on Wednesdays, where you can discuss your reading, share your favorites and discover new novels.

L’événement CAFÉ DU LIVRE Loupian a été mis à jour le 2026-01-31 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE